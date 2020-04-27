RT обнаружил использование ботов для раскрутки видео с Навальным против телеканала

RT обнаружил использование ботов для раскрутки видео с Алексеем Навальным против телеканала.

На скринах из социальной сети «ВКонтакте» видны однотипные комментарии ботов. Закупка комментаторов используется для того, чтобы «засеять» и раскрутить видео в пабликах.

По словам экспертов, подобное поведение похоже на нашествие отряда ботов.

«Комментаторы из сети делятся на несколько типов: есть обычные люди, боты и так называемые тролли, то есть люди, которым дали задание оставлять комментарии за деньги. Обычные люди не будут оставлять однотипные комментарии с одними и теми же ошибками и хештегами. Это характерно для ботов и троллей. При этом когда используют накрутку ботами, то временной интервал между их постами будет минимальным, когда работают тролли, то комментарии также могут быть однотипными, но временной отрезок между ними будет значительным», — заявил в беседе с RT ведущий эксперт по конкурентной разведке Андрей Масалович.

По его словам, в данном случае однозначно можно говорить, что это не органическая реакция на публикации, а именно накрутка.

Как объясняет директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков, боты задействованы во многих дискуссиях, поэтому больше ценится тот бот, который засветился меньше остальных.

«Они образуют так называемые бот-фермы. Это программное обеспечение, которое позволяет массово рассылать однотипные комментарии. Грубо говоря, человек пишет один или несколько текстов комментариев, которые копируются и разносятся по постам отрядами ботов», — пояснил Зыков.

Существует несколько способов распознать, что аккаунт ведёт не обычный человек, добавил эксперт. Надо смотреть на активность того аккаунта, который оставляет спорные комментарии: если он появляется во многих группах и много, однотипно и часто высказывается на разные темы, это может говорить о том, что он — бот. Можно обратить внимание на фотографии, загруженные на аккаунт. Например, если все аватары сняты в разные сезоны года, но загружены в один день, перед вами, скорее всего, тоже управляемый бот.