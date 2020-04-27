В Томской области прокомментировали новые случаи заражения COVID-19

Заместитель губернатора по соцполитике Томской области, замруководителя регионального штаба по COVID-19 Иван Деев прокомментировал ситуацию с новыми случаями заражения коронавирусом в регионе.

Об этом сообщает портал vtomske.ru.

«Практически все из поставленных за последние сутки девяти диагнозов — ожидаемые, за исключением трёх. По этим троим мы не можем однозначно назвать очаг заражения, эпидемиологи работают. Данных о том, что они ездили за границу или общались с ранее госпитализированными, нет», — отметил он.

Иван Деев добавил, что остальные шестеро из вновь выявленных заразившихся являются контактными с ранее заболевшими людьми.

По его словам пять человек госпитализированы с признаками ОРВИ, ещё четверо находятся на самоизоляции и не имеют симптомов заболевания.

Ранее, как передавало издание kp.ru, врач-инфекционист Николай Малышев дал прогноз о наступлении пика коронавируса в России.