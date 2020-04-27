В Московской области рассказали о волонтёрской помощи предпринимателей

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о волонтёрской помощи, которую оказывают предприниматели на фоне пандемии.

По его словам, несмотря на сложную экономическую ситуацию, многие компании решили помочь с продуктами и средствами защиты.

«Я в Telegram написал небольшое сообщение своим друзьям, близким и сделал короткий проморолик, разослал. По большому счёту из всех друзей, знакомых, бизнесменов, с которыми я долго общаюсь и дружу, по сути, никто не отказал», — приводит телеканал «360» слова Воробьёва.

За последние несколько недель предприятия и частные лица перевели в Московский областной фонд поддержки регионального сотрудничества и развития сотни миллионов рублей.

Ранее актёр Александр Ряполов в беседе с НСН рассказал, как работает волонтёром.