В Московской области рассказали о волонтёрской помощи предпринимателей

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о волонтёрской помощи, которую оказывают предприниматели на фоне пандемии.
В Московской области рассказали о волонтёрской помощи предпринимателей
  • © Юлия Маклакова
  • РИА Новости

По его словам, несмотря на сложную экономическую ситуацию, многие компании решили помочь с продуктами и средствами защиты.

«Я в Telegram написал небольшое сообщение своим друзьям, близким и сделал короткий проморолик, разослал. По большому счёту из всех друзей, знакомых, бизнесменов, с которыми я долго общаюсь и дружу, по сути, никто не отказал», — приводит телеканал «360» слова Воробьёва.

За последние несколько недель предприятия и частные лица перевели в Московский областной фонд поддержки регионального сотрудничества и развития сотни миллионов рублей.

Ранее актёр Александр Ряполов в беседе с НСН рассказал, как работает волонтёром.

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