В РЭО разработали проект федеральной схемы обращения с отходами

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Специалисты Российского экологического оператора (РЭО) разработали проект федеральной схемы обращения с отходами.
В РЭО разработали проект федеральной схемы обращения с отходами
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт национального проекта «Будущее России», схему уже одобрили в правительстве и планируют утвердить осенью.

«Федеральная схема обращения с отходами — инструмент стратегического планирования и управления системой обращения с отходами в России. Она позволяет увидеть реальную картину отрасли, белые пятна и ключевые точки развития инфраструктуры движения ТКО», — пояснила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Отмечается, что новая схема представляет собой интерактивную карту, на которой обозначено более 4  тыс. объектов — источники образования мусора, маршруты их движения и объекты инфраструктуры.

Более 850 объектов планируют реконструировать до 2024 года.

Ранее эксперт ТСЖ фонда «Жилищная солидарность», ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ НОД «За права человека» Виктор Федорук в беседе с Nation News оценил ситуацию с вывозом мусора в регионах.

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