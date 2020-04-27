В РЭО разработали проект федеральной схемы обращения с отходами

Специалисты Российского экологического оператора (РЭО) разработали проект федеральной схемы обращения с отходами.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт национального проекта «Будущее России», схему уже одобрили в правительстве и планируют утвердить осенью.

«Федеральная схема обращения с отходами — инструмент стратегического планирования и управления системой обращения с отходами в России. Она позволяет увидеть реальную картину отрасли, белые пятна и ключевые точки развития инфраструктуры движения ТКО», — пояснила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Отмечается, что новая схема представляет собой интерактивную карту, на которой обозначено более 4 тыс. объектов — источники образования мусора, маршруты их движения и объекты инфраструктуры.

Более 850 объектов планируют реконструировать до 2024 года.

Ранее эксперт ТСЖ фонда «Жилищная солидарность», ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ НОД «За права человека» Виктор Федорук в беседе с Nation News оценил ситуацию с вывозом мусора в регионах.