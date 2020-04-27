В Тюменской области приступили к весенним полевым работам

Председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной думы Владимир Ковин рассказал о начале весенних полевых работ в регионе.

Об этом сообщает портал «Вслух.ру».

По словам Ковина, аграрии приступили к весенним полевым работам раньше, чем в прошлом году, по причине раннего схода снежного покрова.

«Начался первый, один из главных этапов весенне-полевых работ — прибивка влаги. Если этот момент упустить, то зерну во время посевной влаги может и не хватить. Анализируя ситуацию многих лет, стоит отметить, что если аграрии выходят значительно раньше на поля, как это получилось в этом году, область получает максимальный урожай», — отметил он.

Ковин добавил, что область полностью готова к весенне-полевой кампании.

Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», на финансирование производителей сельскохозяйственных товаров и на своевременное проведение сезонных работ в Удмуртии в 2020 году предусмотрели более 2,3 млрд рублей из бюджетов всех уровней.