В Тюменской области приступили к весенним полевым работам

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Председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной думы Владимир Ковин рассказал о начале весенних полевых работ в регионе.
В Тюменской области приступили к весенним полевым работам
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Вслух.ру».

По словам Ковина, аграрии приступили к весенним полевым работам раньше, чем в прошлом году, по причине раннего схода снежного покрова.

«Начался первый, один из главных этапов весенне-полевых работ — прибивка влаги. Если этот момент упустить, то зерну во время посевной влаги может и не хватить. Анализируя ситуацию многих лет, стоит отметить, что если аграрии выходят значительно раньше на поля, как это получилось в этом году, область получает максимальный урожай», — отметил он.

Ковин добавил, что область полностью готова к весенне-полевой кампании.

Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», на финансирование производителей сельскохозяйственных товаров и на своевременное проведение сезонных работ в Удмуртии в 2020 году предусмотрели более 2,3 млрд рублей из бюджетов всех уровней.

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