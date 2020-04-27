В Кремле прокомментировали сроки снятия режима самоизоляции в России

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции.
В Кремле прокомментировали сроки снятия режима самоизоляции в России
  • РИА Новости

«Очевидно, что предстоит принять решение, основываясь на текущей динамике и на краткосрочных каких-то прогнозах. Какие-то прогнозы на среднюю перспективу или на дальнюю вряд ли, наверное, возможны. Поэтому сейчас называть какие-то сроки было бы, наверное, пальцем в небо», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил Министерству труда и соцзащиты, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву подготовить предложения по поэтапному снятию ограничений для бизнеса, введённых в связи с распространением COVID-19.

Он также поручил ряду ведомств проработать рекомендации для россиян о необходимости соблюдения режима самоизоляции во время майских праздников.

В частности, граждан призвали исключить или снизить перемещения внутри страны из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

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