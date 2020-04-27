В ТПП оценили ситуацию с международными контрактами российских компаний

Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин прокомментировал ситуацию с выполнением экспортных сделок и международных соглашений российских компаний на фоне коронавируса.

По его словам, российские компании столкнулись с серьёзными проблемами в связи с пандемией.

«По закону, ТПП России может свидетельствовать обстоятельства форс-мажора во внешнеторговых сделках и международных договорах. Так вот, число обращений российских компаний за такими документами выросло примерно в 20 раз. А выдаваемых сертификатов — в 10 раз», — отметил Сергей Катырин в беседе с «Российской газетой».

Он добавил, что в последние месяцы увеличилось количество обращений и от компаний из Китая, Турции, Италии, Германии, Казахстана и Белоруссии, которым было выдано более 20 сертификатов о форс-мажоре.