В ТПП оценили ситуацию с международными контрактами российских компаний

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Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин прокомментировал ситуацию с выполнением экспортных сделок и международных соглашений российских компаний на фоне коронавируса.
В ТПП оценили ситуацию с международными контрактами российских компаний
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

По его словам, российские компании столкнулись с серьёзными проблемами в связи с пандемией. 

«По закону, ТПП России может свидетельствовать обстоятельства форс-мажора во внешнеторговых сделках и международных договорах. Так вот, число обращений российских компаний за такими документами выросло примерно в 20 раз. А выдаваемых сертификатов — в 10 раз», — отметил Сергей Катырин в беседе с «Российской газетой».

Он добавил, что в последние месяцы увеличилось количество обращений и от компаний из Китая, Турции, Италии, Германии, Казахстана и Белоруссии, которым было выдано более 20 сертификатов о форс-мажоре.

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