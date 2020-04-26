В проекте нового КоАП оставят действующие штрафы
«По результатам публичного обсуждения проекта нового КоАП решено согласиться с необходимостью снижения до действующего уровня размеров административных штрафов по тем составам административных правонарушений, по которым предусматривалось их повышение», — приводит ТАСС сообщение Минюста.
Минюст 30 января опубликовал проекты Кодекса России об административных правонарушениях и процессуального КоАП.
Новые кодексы предлагается ввести в действие с 1 января 2021 года.
Ранее Верховный суд разъяснил вопросы наказания нарушителей самоизоляции.