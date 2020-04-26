В проекте нового КоАП оставят действующие штрафы

Короткая ссылка
Минюст принял окончательное решение оставить в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) действующие размеры штрафов.

«По результатам публичного обсуждения проекта нового КоАП решено согласиться с необходимостью снижения до действующего уровня размеров административных штрафов по тем составам административных правонарушений, по которым предусматривалось их повышение», — приводит ТАСС сообщение Минюста.

Минюст 30 января опубликовал проекты Кодекса России об административных правонарушениях и процессуального КоАП.

Новые кодексы предлагается ввести в действие с 1 января 2021 года.

Ранее Верховный суд разъяснил вопросы наказания нарушителей самоизоляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить