В проекте нового КоАП оставят действующие штрафы

Минюст принял окончательное решение оставить в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) действующие размеры штрафов.

«По результатам публичного обсуждения проекта нового КоАП решено согласиться с необходимостью снижения до действующего уровня размеров административных штрафов по тем составам административных правонарушений, по которым предусматривалось их повышение», — приводит ТАСС сообщение Минюста.

Минюст 30 января опубликовал проекты Кодекса России об административных правонарушениях и процессуального КоАП.

Новые кодексы предлагается ввести в действие с 1 января 2021 года.

Ранее Верховный суд разъяснил вопросы наказания нарушителей самоизоляции.