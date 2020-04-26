МЧС опровергло нехватку средств защиты у пожарных в Москве

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В Главных управлениях МЧС по Москве и Московской области опровергли сообщения о нехватке средств защиты и дезинфекции у пожарных в столице и Подмосковье.
МЧС опровергло нехватку средств защиты у пожарных в Москве
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службы главков.

«Весь личный состав Главных управлений МЧС России по городу Москве и по Московской области обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и средствами дезинфекции с учётом рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах», — указано в сообщении.

Также у личного состава МЧС есть запас необходимых средств для приготовления дезинфицирующих растворов, добавили в пресс-службах. 

По данным агентства, в Telegram ранее появилась информация о том, что пожарным в Москве и области якобы не хватает защитных масок и средств дезинфекции. 

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