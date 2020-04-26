В Калининградской области скончались два пациента с коронавирусом
- РИА Новости
«Зарегистрировано два летальных исхода у заболевших тяжёлой пневмонией с положительным COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение.
В оперштабе рассказали, что скончались мужчины 59 и 75 лет «из групп риска по онкологическому и эндокринологическому заболеваниям».
Отмечается, что всего в области скончались три человека с подтверждённым коронавирусом.
Ранее сообщалось, что в России за последние сутки зафиксирован 6361 случай заражения COVID-19 в 83 регионах.