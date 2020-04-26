Оперштаб назвал возраст новых заболевших коронавирусом в Москве

В Москве за сутки подтвердили заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 у 2971 человека, более 45% из них младше 45 лет. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Указывается, что 41,5% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, ещё 36,5% — от 46 до 65 лет.

По данным оперштаба, 12% заразившихся — люди в возрасте от 66 до 79 лет, также 6% пациентов — старше 80 лет.

Ещё 4% инфицированных COVID-19 — дети.

«Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», — заявили в оперштабе.

Общее число заразившихся коронавирусом в Москве достигло 42 480.