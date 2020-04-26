Оперштаб назвал возраст новых заболевших коронавирусом в Москве
- Reuters
Указывается, что 41,5% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, ещё 36,5% — от 46 до 65 лет.
По данным оперштаба, 12% заразившихся — люди в возрасте от 66 до 79 лет, также 6% пациентов — старше 80 лет.
Ещё 4% инфицированных COVID-19 — дети.
«Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», — заявили в оперштабе.
Общее число заразившихся коронавирусом в Москве достигло 42 480.