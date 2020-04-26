В Сочи прибыл вывозной рейс из Индонезии

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В Сочи прибыл вывозной рейс из Денпасара (остров Бали, Индонезия), который доставил граждан России на родину. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Сочи.
В Сочи прибыл вывозной рейс из Индонезии
  • РИА Новости

В сообщении в официальном Telegram-канале Минкомсвязи России говорится, что ранее самолёт совершил промежуточную посадку в Самаре, где вышли некоторые пассажиры. Всего на борту находились 203 человека, 83 из них направились в Сочи.

Отмечается, что рейс был организован для жителей Самарской, Нижегородской, Оренбургской, Ульяновской, Пензенской, Ростовской, Волгоградской областей, Башкирии, Татарстана, Удмуртии, Крыма, Краснодарского края.

Перелёт выполнялся на самолёте Boeing 777 вместимостью до 457 человек. Все прибывшие в Сочи пассажиры изолированы на две недели в обсерваторе.

Ранее в аэропорту Хабаровска сообщили о прибытии самолёта со 113 российскими гражданами, которых эвакуировали из Бангкока.

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