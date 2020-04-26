В Россию вернулись 146 моряков из испанского Лас-Пальмаса

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В калининградский аэропорт «Храброво» вернулись 146 российских моряков из испанского Лас-Пальмаса. Об этом информирует региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
В Россию вернулись 146 моряков из испанского Лас-Пальмаса
  • РИА Новости

«В Калининград в субботу вечерним рейсом прилетели из Лас-Пальмаса 90 калининградцев, 16 жителей Санкт-Петербурга, Псковской области и Карелии, а также около 40 жителей Крыма», — цитирует сообщение РИА Новости.

В оперштабе добавили, что крымские моряки ночью вылетели домой. Моряки из Калининградской области будут находиться на 14-дневном режиме самоизоляции по месту жительства. Остальные моряки до вылета в свои регионы будут жить в обсерваторе.

Ранее в аэропорту Хабаровска сообщили о прибытии самолёта со 113 российскими гражданами, которых эвакуировали из Бангкока.

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