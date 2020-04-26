В Туле загорелся завод по производству битума
- РИА Новости
- © Николай Хижняк
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«На крытой площадке завода «Техпрогресс» в Туле происходит горение резинотехнических изделий на площади 800 кв. м», — сказали в ведомстве.
Уточняется, что на месте возгорания работают десять пожарных расчётов. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.
В настоящий момент информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Долгопрудном произошло возгорание на территории завода тонкого органического синтеза.