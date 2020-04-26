В Туле загорелся завод по производству битума

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В Туле произошло возгорание на заводе «Техпрогресс», который занимается производством битума.
В Туле загорелся завод по производству битума
  • РИА Новости
  • © Николай Хижняк

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«На крытой площадке завода «Техпрогресс» в Туле происходит горение резинотехнических изделий на площади 800 кв. м», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что на месте возгорания работают десять пожарных расчётов. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

В настоящий момент информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Долгопрудном произошло возгорание на территории завода тонкого органического синтеза.

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