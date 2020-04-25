Власти Москвы опровергли заявления о переполненных больницах

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Департамент здравоохранения Москвы опроверг заявления о том, что в столице переполнены больницы для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Власти Москвы опровергли заявления о переполненных больницах
  • © Пресс-служба мэра и правительства Москвы
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«Заявления о том, что в Москве переполнены больницы, принимающие пациентов с коронавирусом, а также что им недоступна помощь по другим профилям, не соответствуют действительности», — заявили в департаменте.

Отмечается, что в настоящее время пациентов принимают в 57 городских, федеральных, ведомственных и частных больницах. 

Всего в них развёрнуто около 16 тыс. коронавирусных коек. По данным ведомства, в ближайшее время число коек возрастёт до 20 тыс. 

В департаменте добавили, что госпитализации подлежат по решению врача пациенты с тяжёлым течением болезни или те, кто относится к группам риска.

«Вопреки сообщениям СМИ о том, что якобы госпитализируются все заболевшие, даже с лёгким течением болезни, на самом деле большинство пациентов проходят лечение на дому», — подчеркнули в департаменте.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки вылечились от коронавируса 312 человек. Общее число выздоровевших в столице достигло 3047.

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