Власти Москвы опровергли заявления о переполненных больницах
- © Пресс-служба мэра и правительства Москвы
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
«Заявления о том, что в Москве переполнены больницы, принимающие пациентов с коронавирусом, а также что им недоступна помощь по другим профилям, не соответствуют действительности», — заявили в департаменте.
Отмечается, что в настоящее время пациентов принимают в 57 городских, федеральных, ведомственных и частных больницах.
Всего в них развёрнуто около 16 тыс. коронавирусных коек. По данным ведомства, в ближайшее время число коек возрастёт до 20 тыс.
В департаменте добавили, что госпитализации подлежат по решению врача пациенты с тяжёлым течением болезни или те, кто относится к группам риска.
«Вопреки сообщениям СМИ о том, что якобы госпитализируются все заболевшие, даже с лёгким течением болезни, на самом деле большинство пациентов проходят лечение на дому», — подчеркнули в департаменте.
Ранее сообщалось, что в Москве за сутки вылечились от коронавируса 312 человек. Общее число выздоровевших в столице достигло 3047.