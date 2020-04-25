В Алтайском крае у 51 работника рудника подтвердился коронавирус
- РИА Новости
Об этом информирует газета «Известия» со ссылкой на официальный сайт Алтайского края.
«Повторное исследование подтвердило положительные результаты анализов у 51 работника промплощадки Корбалихинского рудника в Змеиногорском районе Алтайского края», — заявили местные власти.
Отмечается, что всего за прошедшие сутки в регионе вирус обнаружили у 63 человек. При этом четверо пациентов выздоровели.
Ранее сообщалось, что в Крыму за сутки выявили десять случаев заражения коронавирусом.