В Алтайском крае у 51 работника рудника подтвердился коронавирус

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В Алтайском крае у 51 работника Корбалихинского рудника в ходе повторного исследования подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Алтайском крае у 51 работника рудника подтвердился коронавирус
  • РИА Новости

Об этом информирует газета «Известия» со ссылкой на официальный сайт Алтайского края.

«Повторное исследование подтвердило положительные результаты анализов у 51 работника промплощадки Корбалихинского рудника в Змеиногорском районе Алтайского края», — заявили местные власти.

Отмечается, что всего за прошедшие сутки в регионе вирус обнаружили у 63 человек. При этом четверо пациентов выздоровели.

Ранее сообщалось, что в Крыму за сутки выявили десять случаев заражения коронавирусом.

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