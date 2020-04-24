В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом

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В Москве скончался 41 пациент с коронавирусной инфекцией. Среди умерших — пациенты от 34 до 92 лет, сообщили в оперативном штабе Москвы по ситуации с коронавирусом.
В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом
  • РИА Новости

«У 34-летнего пациента установлен диагноз «двусторонняя нижнедолевая пневмония с геморрагическим компонентом». Также он страдал сахарным диабетом. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них гипертония, хронический пиелонефрит, холецистит, вирусный гепатит, лейкоз», — отметили там.

Всего сахарный диабет был у десяти скончавшихся. Общее число скончавшихся в столице достигло 366.

В штабе напомнили, что режим самоизоляции нужно неукоснительно соблюдать.

23 апреля сообщалось о 37 умерших пациентах с коронавирусом.

По данным на 24 апреля, в России выявлено 68 622 случая инфицирования коронавирусом.

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