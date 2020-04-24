В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом
- РИА Новости
«У 34-летнего пациента установлен диагноз «двусторонняя нижнедолевая пневмония с геморрагическим компонентом». Также он страдал сахарным диабетом. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них гипертония, хронический пиелонефрит, холецистит, вирусный гепатит, лейкоз», — отметили там.
Всего сахарный диабет был у десяти скончавшихся. Общее число скончавшихся в столице достигло 366.
В штабе напомнили, что режим самоизоляции нужно неукоснительно соблюдать.
23 апреля сообщалось о 37 умерших пациентах с коронавирусом.
По данным на 24 апреля, в России выявлено 68 622 случая инфицирования коронавирусом.