В Госдуме оценили идею увеличения срока примирения супругов при разводе

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Первый заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы Ольга Окунева прокомментировала идею увеличить в два раза срок для примирения супругов при разводе.
В Госдуме оценили идею увеличения срока примирения супругов при разводе
  • РИА Новости

По её словам, сохранять семейные отношения особенно важно, когда в семье есть дети, однако, с точки зрения экспертов, предлагаемые изменения не всегда позволяют достичь целей.

«Просто формальное увеличение срока не исчерпывает конфликт в семье, если он есть. Действительно, сейчас возникают ситуации, регионы оказывают психологическую помощь через соответствующие службы семьям, консультируют их. И хотелось бы, чтобы на это обратили внимание субъекты профилактики и помогали восстанавливать семейные отношения не тогда, когда они уже подошли к разрушению, а до этого», — отметила Ольга Окунева в беседе с сайтом «Москва 24».

Она добавила, что в данный период семьи нуждаются в особой поддержке: нельзя допускать случаев агрессии и насилия.

Ранее семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с НСН прокомментировала инициативу об увеличении срока примирения при расторжении брака в два раза.

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