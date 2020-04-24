Минздрав рассказал о тяжёлом течении коронавируса у детей

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В Минздраве России заявили, что тяжёлое течение коронавирусной инфекции COVID-19 отмечается в среднем у 1% заражённых детей.
Минздрав рассказал о тяжёлом течении коронавируса у детей
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рекомендации Минздрава по особенностям клинических проявлений и лечения коронавируса у детей.

«Тяжёлое течение отмечается в среднем в 1% случаев инфекции COVID-19 у детей, чаще всего осложнённые формы болезни развиваются у детей с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями», — говорится в документе.

Ранее Newsnn.ru сообщал, что из-за ситуации с коронавирусом в Нижегородской области решили закрыть для посещения детские дома. Воспитанникам нельзя покидать территорию учреждений.

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