Минздрав рассказал о тяжёлом течении коронавируса у детей
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рекомендации Минздрава по особенностям клинических проявлений и лечения коронавируса у детей.
«Тяжёлое течение отмечается в среднем в 1% случаев инфекции COVID-19 у детей, чаще всего осложнённые формы болезни развиваются у детей с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями», — говорится в документе.
Ранее Newsnn.ru сообщал, что из-за ситуации с коронавирусом в Нижегородской области решили закрыть для посещения детские дома. Воспитанникам нельзя покидать территорию учреждений.