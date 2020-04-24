В Подмосковье оценили идею запуска акции «Бессмертный полк» онлайн

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Руководитель штаба подмосковного отделения движения «Бессмертный полк России» Валерий Анисимов прокомментировал идею перевести памятную акцию в онлайн-формат на фоне коронавируса.
В Подмосковье оценили идею запуска акции «Бессмертный полк» онлайн
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал «360».

«Но желание граждан почтить память героев, пройдя плечом к плечу единым маршем с фотографиями своих предков, ничем не заменить. Поэтому, как сказал президент, марш «Бессмертного полка», как и другие мероприятия, обязательно состоится, когда угроза коронавируса точно отступит», — заявил Валерий Анисимов.

Отмечается, что в настоящее время идёт работа над созданием единой онлайн-платформы, на которой автоматически формируется видеоряд из фотографий участников войны и их родственников.

Ранее ФАН сообщало, что организаторы «Бессмертного полка» рассматривают разные варианты проведения акции.

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