В Подмосковье подвели итоги конкурса сочинений к 75-летию Победы
- РИА Новости
Как передаёт телеканал «360», в нём участвовали более 1900 учеников.
По словам министра образования региона Ирины Каклюгиной, конкурс находит большой отклик у школьников.
«Мы увидели большой интерес среди ребят, получили от них множество трогательных историй. Конкурс сочинений дал возможность школьникам окунуться в историю своей семьи, пообщаться со старшим поколением. Это дорогого стоит», — отметила она.
Экспертная комиссия выбрала 32 лучшие работы, которые будут опубликованы в подмосковных изданиях и в интернете.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что ученики школ искусств, студенты, члены молодёжных и ветеранских организаций Удмуртии могут стать участниками проекта «Открытки Победы».