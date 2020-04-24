В Подмосковье подвели итоги конкурса сочинений к 75-летию Победы

В Московской области подвели итоги конкурса школьных сочинений, посвящённых 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Как передаёт телеканал «360», в нём участвовали более 1900 учеников.

По словам министра образования региона Ирины Каклюгиной, конкурс находит большой отклик у школьников.

«Мы увидели большой интерес среди ребят, получили от них множество трогательных историй. Конкурс сочинений дал возможность школьникам окунуться в историю своей семьи, пообщаться со старшим поколением. Это дорогого стоит», — отметила она.

Экспертная комиссия выбрала 32 лучшие работы, которые будут опубликованы в подмосковных изданиях и в интернете.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что ученики школ искусств, студенты, члены молодёжных и ветеранских организаций Удмуртии могут стать участниками проекта «Открытки Победы».