Академик РАН дал прогноз о второй волне коронавируса

Академик Российской академии наук, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев дал прогноз о второй волне коронавируса в России.

По его словам, у сезонных заболеваний, которые передаются воздушно-капельным путём, есть два пика.

«Если говорить про Россию, это осенне-зимний период и весна. Надо ожидать, что в осенний период будут отдельные вспышки нового коронавируса, но не такие интенсивные, как сейчас. Речь будет идти об определённых контингентах населения. Это, опять же, люди пожилого, старческого возраста и, наверное, детские контингенты», — пояснил специалист в беседе с «Парламентской газетой».

Он подчеркнул, что необходимо подготовиться к осеннему всплеску заболеваемости, когда будет распространяться и коронавирус, и грипп, и все обычные респираторные вирусные инфекции.

Ранее главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Виктор Зуев в беседе с Nation News оценил прогноз относительно окончания эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России.