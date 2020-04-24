В Мособлдуме рассказали о скончавшемся от коронавируса депутате Иване Жукове

Первый заместитель председателя Московской областной думы Лариса Лазутина рассказала о депутате Иване Жукове, который посмертно получил знак «За доблесть и мужество».

«Он один из первых взял на себя ответственность — организовал волонтёрское движение и очень серьёзно к этому вопросу отнёсся. Практически все вопросы по волонтёрству в Ногинске решались с его помощью, он всегда был с волонтёрами в тесном контакте», — отметила она в беседе с телеканалом «360».

Депутат Московской областной думы Иван Жуков скончался 18 апреля в возрасте 63 лет после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.