В Мособлдуме рассказали о скончавшемся от коронавируса депутате Иване Жукове

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Первый заместитель председателя Московской областной думы Лариса Лазутина рассказала о депутате Иване Жукове, который посмертно получил знак «За доблесть и мужество».
В Мособлдуме рассказали о скончавшемся от коронавируса депутате Иване Жукове
  • © партия "Единая Россия"

«Он один из первых взял на себя ответственность — организовал волонтёрское движение и очень серьёзно к этому вопросу отнёсся. Практически все вопросы по волонтёрству в Ногинске решались с его помощью, он всегда был с волонтёрами в тесном контакте», — отметила она в беседе с телеканалом «360».

Депутат Московской областной думы Иван Жуков скончался 18 апреля в возрасте 63 лет после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

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