В Мособлдуме рассказали о скончавшемся от коронавируса депутате Иване Жукове
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«Он один из первых взял на себя ответственность — организовал волонтёрское движение и очень серьёзно к этому вопросу отнёсся. Практически все вопросы по волонтёрству в Ногинске решались с его помощью, он всегда был с волонтёрами в тесном контакте», — отметила она в беседе с телеканалом «360».
Депутат Московской областной думы Иван Жуков скончался 18 апреля в возрасте 63 лет после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.