Эксперт оценил ситуацию на рынке недвижимости Владивостока

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Директор агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» Сергей Косиков прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости во Владивостоке.
Эксперт оценил ситуацию на рынке недвижимости Владивостока
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

По словам специалиста, в разных сегментах рынка ситуация разная. 

«На рынке вторичной недвижимости, на первый взгляд, всё очень спокойно. Люди покупают, люди продают. Да, чуть-чуть меньше. Если говорить о предложении, то нужно отметить, что многие собственники просто сняли свои квартиры с продажи — в этом режиме турбулентности они решили переждать. Многие люди оказались в ситуации торга с реальностью, к которой они пытаются привыкнуть», — отметил Котиков.

Он добавил, что нынешняя ситуация не похожа ни на один другой кризис. С одной стороны, на неё влияет дешевеющая нефть и высокий курс доллара, с другой — пандемия и самоизоляция. 

Ранее, как сообщала газета «Известия», эксперты дали прогноз по ситуации с ценами на жильё в российских городах.

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