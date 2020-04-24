В Адыгее рассказали о поиске места базирования партизанского отряда «За Родину!»

Поисковики военно-патриотического объединения «Память» из посёлка Суповского нашли информацию о партизанском отряде «За Родину!», который во времена Великой Отечественной войны базировался в Тахтамукайском районе.

Как передаёт портал «Юга.ру», партизанский отряд «За Родину!» был единственным действовавшим в годы войны на территории Тахтамукайского района.

«Мы многое знаем сегодня о партизанской деятельности в годы войны на территории Майкопа и его окрестностей. А об этом отряде практически не было публичной информации. Узнали о нём случайно, занимаясь увековечением памяти отряда братьев Игнатовых. Сведения собирали по крупицам: из архивных данных, старинных газетных публикаций, рассказов старожилов», — отметил руководитель клуба «Память» и активист ОНФ в Адыгее Иван Партной.

Поисковики обнаружили место стоянки отряда в восьми километрах от станицы Тхамаха, где сохранились следы фундаментов домов и разрушенных колодцев.

После завершения карантина школьники планируют установить там обелиск.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что сотрудники Военного комиссариата Республики Крым оцифровали архивные документы более 18 тыс. участников Великой Отечественной войны для размещения в мультимедийном музее «Дорога памяти».