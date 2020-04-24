В Тольяттинском психдиспансере выявлен 21 случай коронавируса

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В Тольяттинском психоневрологическом диспансере выявлен 21 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
В Тольяттинском психдиспансере выявлен 21 случай коронавируса
  • РИА Новости

«В городе Тольятти зарегистрирован очаг заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди пациентов и персонала ГБУЗ СО «Тольяттинский психоневрологический диспансер» с числом 21 человек», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Всего в Самарской области подтверждено 185 случаев заражения коронавирусом.

Определён круг лиц, с которым контактировали заражённые, контактные лица помещены под наблюдение.

Ранее стало известно, что за сутки в России зарегистрировано 5849 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в России зафиксировано 68 622 случая инфицирования.

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