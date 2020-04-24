Смертность в России в 2019 году снизилась на 1,6%

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Общая смертность в России за 2019 год снизилась на 1,6%, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Смертность в России в 2019 году снизилась на 1,6%
  • РИА Новости

«Общая смертность населения снизилась за январь — декабрь 2019 года на 1,6%», — говорится в сообщении.

Так, отмечено снижение смертности от болезней системы кровообращения — на 1%, от туберкулёза — на 10,7%, от болезней органов дыхания — на 3,7%, от внешних причин — на 4,9%, в том числе от ДТП — на 7,1%.

Кроме того, уменьшилась смертность от распространённых сердечно-сосудистых заболеваний, в частности от инфаркта миокарда.

Ранее сообщалось, что средняя продолжительность жизни в стране в прошлом году составила 73,4 года.

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