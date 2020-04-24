В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели разведку у российских границ вели 27 иностранных летательных аппаратов. Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».

«21 самолёт-разведчик и шесть разведывательных БПЛА вели воздушную разведку вдоль границ и сопровождались российскими РЛС», — говорится в сообщении газеты.

В оборонном ведомстве отметили, что за прошедшие семь дней силы авиации поднимались в воздух дважды с целью недопущения нарушения государственных границ России.

Ранее сообщалось, что начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов и верховный главнокомандующий объединёнными ВС НАТО генерал Тод Уолтерс провели телефонный разговор.