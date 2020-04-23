Эксперт прокомментировала разъяснения ВС по делам о штрафах из-за коронавируса

У российских субъектов есть полномочия для установления ответственности на региональном уровне за нарушение эпидемиологического режима в условиях распространения коронавируса, заявила доцент кафедры государственного и административного права Юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Екатерина Дмитрикова.

Таким образом, как пишет агентство городских новостей «Москва», она прокомментировала опубликованный 21 апреля обзор президиума Верховного суда России.

«Не должно возникать сомнений в наличии полномочий, которые предоставлены субъектам России в части установления ответственности на своём региональном уровне за нарушение эпидемиологического режима в условиях распространения коронавируса», — сказала она.

По её словам, такие права «чётко определены» действующими и недавно принятыми на федеральном уровне законами.

Специалист пояснила, что ответы Верховного суда на вопросы о применении законодательства, а также о течении процессуальных сроков в условиях действия в стране мер по борьбе с COVID-19 не имеют силы обязательного указания для судов и носят рекомендательный характер.

Она напомнила, что в обзоре был рассмотрен пример московского регулирования, однако прямого ответа Верховный суд по применению региональных КоАП в документе не дал.

По мнению эксперта, обзор ВС не ставит под сомнение наличие полномочий, которые «предоставлены субъектам в части установления ответственности на своём региональном уровне за нарушение эпидемиологического режима в условиях распространения коронавируса».

«Вопреки высказываниям ряда экспертов, можно с уверенностью сказать, что ВС не делал вывод, что законодательное регулирование на уровне субъекта — конкретно в Москве — установлено незаконно», — подчеркнула Дмитрикова.

По её словам, использование своих мер КоАП в Москве вызвало дискуссии в экспертном сообществе после выхода документа ВС, поскольку это был единственный приведённый пример регионального применения законодательства.

«Надо признать, что особые правила в условиях режима повышенной готовности были установлены и в других регионах. Допустим, в Санкт-Петербурге проблемы разграничения регионального и федерального законов пока нет, однако они вполне могут возникать в очень многих субъектах», — считает юрист.

Он заявила, что фактически «комплекс законов и норм подразумевает для субъектов право вводить свои требования».

«В целом каждый регион может опираться на две группы правил: первая — принятые на своём уровне, не противоречащие федеральным законам; вторая — установленные для исполнения федерального законодательства при введении режима повышенной готовности в соответствии с законом о ЧС», — отметила эксперт.

Дмитрикова указала прежде всего на положение ст. 1.3.1 КоАП, которая предусматривает право регионов устанавливать административную ответственность за нарушение законов и других нормативных правовых актов субъектов.

«Эту норму и применила Москва. Ранее в городе были установлены нормы регионального законодательства об административных правонарушениях при несоблюдении режима изоляции и за отсутствие цифровых пропусков. Власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей. Эти меры закреплены ст. 3.18.1 закона города Москвы от 21 ноября 2007 года №45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» (КоАП Москвы). Кроме того, обязанность оформления пропусков установлена другим указом мэра Москвы от 11 апреля 2020 года №43-УМ «Об утверждении порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве». При этом Верховный суд не упомянул вовсе о данных указах в своих ответах», — сказала юрист.

Эксперт также сослалась на ст. 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения». Она введена федеральным законом 1 апреля 2020 года, чтобы обеспечить регулирование ситуации в условиях надвигающейся эпидемии.

«Чтобы разграничить вопрос регионального или федерального регулирования, здесь возникает необходимость определения того, о нарушении каких правил идёт речь. Если уже вернуться к разъяснению, которое дал ВС, то под этими нормами предлагается понимать правила, установленные Российской Федерацией, и иные правила, которые установлены дополнительно», — добавила она.

Фактически, указала Дмитрикова, здесь регион должен обеспечить выполнение норм и ответственности граждан, которые государство заложило, если на той или иной территории введён режим повышенной готовности и существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.

«Ст. 20.6.1 КоАП предусматривает для всех граждан России за нарушение режима самоизоляции и санитарно-эпидемиологических мер предупреждение или штраф от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — штраф от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. При нарушении карантина (изоляция заболевших или контактировавших с ними) КоАП предусматривает штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей», — отметила она.

Юрист напомнила, что полномочия субъектов действовать самостоятельно определены и ст. 11 ФЗ-68 о защите населения, которая определяет полномочия органов власти субъектов.

Ранее Верховный суд опубликовал разъяснения по вопросам применения составов преступлений и административных правонарушений, которые связаны с нарушением мер борьбы с коронавирусной инфекцией.