У главы ГКЧС Чувашии выявили коронавирус

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У председателя Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Чувашии Вениамина Петрова выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики.
У главы ГКЧС Чувашии выявили коронавирус
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«У председателя Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Чувашии Вениамина Петрова обнаружен коронавирус. Он изолировался, чувствует себя хорошо», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что 23 апреля члены правительства Чувашии по рекомендации Роспотребнадзора сдали тест на COVID-19.

«Сегодня стали известны результаты анализов на COVID-19, которые накануне сдали министры, руководители государственных комитетов, республиканских ведомств, а также сотрудники администрации главы Чувашии. У всех результаты отрицательные», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что у нескольких сотрудников администрации Ленинградской области выявили COVID-19.

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