В Мурманской области прокомментировали возможность введения пропусков в мае

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал вероятность введения электронных пропусков в регионе в мае.

Об этом сообщает Nord-News.ru.

По мнению главы региона, вероятность продления действия режима самоизоляции в Мурманской области велика.

«У нас готова система, она прошла тестирование, в том числе с отработкой сотрудников полиции. Если будем принимать решение о продлении (а шансы велики), то с мая месяца введём эти электронные пропуска», — приводит издание слова Андрея Чибиса.

Ранее, как сообщал телеканал «360», министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова прокомментировала порядок получения цифровых пропусков для сотрудников предприятий.