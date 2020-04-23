В Мурманской области прокомментировали возможность введения пропусков в мае

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал вероятность введения электронных пропусков в регионе в мае.
В Мурманской области прокомментировали возможность введения пропусков в мае
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nord-News.ru

По мнению главы региона, вероятность продления действия режима самоизоляции в Мурманской области велика.

«У нас готова система, она прошла тестирование, в том числе с отработкой сотрудников полиции. Если будем принимать решение о продлении (а шансы велики), то с мая месяца введём эти электронные пропуска», — приводит издание слова Андрея Чибиса.

Ранее, как сообщал телеканал «360», министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова прокомментировала порядок получения цифровых пропусков для сотрудников предприятий.

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