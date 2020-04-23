Горбачёв назвал причину срыва перестройки

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Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в беседе с РИА Новости назвал причину срыва перестройки.
Горбачёв назвал причину срыва перестройки
  • РИА Новости

«Срыв перестройки в 1991 году был результатом действий путчистов ГКЧП (Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР. — RT) и тех, кто воспользовался ситуацией после путча, чтобы развалить страну», — заявил Горбачёв.

При этом он отметил, что «это ни в коем случае не перечёркивает значение перестройки».

19 августа 1991 года ГКЧП объявил о введении чрезвычайного положения в отдельных местностях СССР. Таким образом группа представителей союзного руководства выступила против развала страны и подписания договора о преобразовании её в Союз суверенных государств. Президент РСФСР Борис Ельцин осудил ГКЧП. В поддержку его позиции в Москве и Ленинграде прошли многочисленные демонстрации. В столицу были введены войска, однако большинство военных отказались выполнять распоряжения ГКЧП. Госкомитет по чрезвычайному положению был распущен 21 августа.

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