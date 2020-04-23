В Удмуртии рассказали о старте проекта «Открытки Победы»

Ученики школ искусств, студенты, члены молодёжных и ветеранских организаций Удмуртии могут стать участниками проекта «Открытки Победы».

Как сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на Министерство образования и науки республики, на открытке надо изобразить символы победы в Великой Отечественной войне, которые ассоциируются с Удмуртией.

Отмечается, что рисунок должен быть представлен в горизонтальном формате с надписью на русском или других национальных языках: «С Днём Победы!»

Для участия подойдут работы, ранее участвовавшие в муниципальных и региональных художественных конкурсах и фестивалях, посвящённых 75-летию Победы.

Ранее RIA56 сообщало, что Государственный архив Оренбургской области представил интернет-проект «Тебе эти строки пишу я…», в рамках которого опубликовал фронтовые письма оренбуржцев в преддверии празднования Дня Победы.