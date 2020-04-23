Моряки ЧФ отработали тушение пожара на корабле

Моряки Черноморского флота провели учение по оказанию помощи аварийному кораблю с отработкой тушения пожара.

Как передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ, роль аварийного объекта выполнял экипаж судна контроля физических полей «СФП-183» отряда вспомогательных судов Черноморского флота.

«На помощь аварийному судну выдвинулись спасательный буксир и морской буксир, а также пожарный катер из состава аварийно-спасательного отряда. Спасательные силы прибыли на место аварии и приступили к тушению возгорания с помощью системы пенообразования, после чего военнослужащие аварийно-спасательной партии высадились на «СФП-183», провели разведку и ликвидировали очаг пожара и остаточные локальные возгорания», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности Черноморского флота.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что более 50 экипажей истребительной авиации Западного военного округа завершили лётно-тактические учения в Тверской области.