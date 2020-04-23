Эксперт прокомментировал идею создания единого центра контроля за водителями

Пресс-секретарь национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» Ярослав Федосеев прокомментировал идею создания единого федерального центра фиксации нарушений ПДД.

По его словам, создание такой системы приведёт к формированию единых требований к технологии фотовидеофиксации в регионах и позволит защитить персональные данные.

«Обработанные в едином ЦАФАП данные с камер фотовидеофиксации каждого региона будут выгружаться в соответствующие региональные системы для вынесения постановления о нарушении ПДД. Также система позволит очень быстро и оперативно выявлять транспортные средства во время возможных угонов и очень активно способствовать в их поиске», — отметил Федосеев в беседе с телеканалом «360».

Он также надеется, что система поможет с обжалованием штрафов.

Ранее URA.RU сообщало, что с 17 апреля в Челябинской области задействуют фото- и видеокамеры для выявления водителей — нарушителей карантина по коронавирусу.