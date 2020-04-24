Эксперт оценил перспективы возобновления международного авиасообщения

Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак оценил перспективы возобновления международного авиасообщения.

«Мне лично кажется, что международное авиасообщение может открыться следующей весной, если реализуется оптимистичный сценарий и не будет второй волны пандемии», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, если пандемия в Европе и России к сентябрю пойдёт на спад, то потребуется какой-то период адаптации.

Кроме того, отметил эксперт, низкий сезон начинается с октября. Он характеризуется тем, что пассажиров намного меньше.

«Очень важен психологический фактор: представьте, количество заболеваний к сентябрю устойчиво уменьшается. И что, все сразу откроют границы? Я думаю, полгода все карантин продержат ещё. Это было бы абсолютно логично и понятно», — добавил Рыбак.

Ранее доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия от ситуации с коронавирусом для мировой экономики.