Эксперт оценил перспективы возобновления международного авиасообщения

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Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак оценил перспективы возобновления международного авиасообщения.
Эксперт оценил перспективы возобновления международного авиасообщения
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Мне лично кажется, что международное авиасообщение может открыться следующей весной, если реализуется оптимистичный сценарий и не будет второй волны пандемии», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, если пандемия в Европе и России к сентябрю пойдёт на спад, то потребуется какой-то период адаптации.

Кроме того, отметил эксперт, низкий сезон начинается с октября. Он характеризуется тем, что пассажиров намного меньше.

«Очень важен психологический фактор: представьте, количество заболеваний к сентябрю устойчиво уменьшается. И что, все сразу откроют границы? Я думаю, полгода все карантин продержат ещё. Это было бы абсолютно логично и понятно», — добавил Рыбак.

Ранее доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия от ситуации с коронавирусом для мировой экономики.

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