Автоэксперт дал рекомендации на период режима самоизоляции

Партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто дал рекомендации на период режима самоизоляции.

В беседе с Inforeactor он отметил, что нормальное техобслуживание лучше делать в автосервисе.

«В любом случае, если машина стоит на своём участке, можно поменять масло. Также стоит своевременно менять фильтры. Салонный воздух. Если человек может это сделать, то пожалуйста», — заявил эксперт.

Кроме того, при необходимости в автомобиле можно самостоятельно поменять колодки и дворники.

Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал, как ухаживать за автомобилем во время режима самоизоляции.