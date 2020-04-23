Вирусолог оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России

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Вирусолог Александр Лукашев прокомментировал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России.
Вирусолог оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает издание kp.ru.

По словам врача, с большой долей вероятности выход на плато уже начался.

«Чтобы иметь полную уверенность, нужно подождать буквально ещё пару дней. Окончательную ясность получим к пятнице», — отметил он.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU заявил, что Россия может достичь пика по коронавирусу к середине мая.

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