Вирусолог оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России

Вирусолог Александр Лукашев прокомментировал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России.

Об этом сообщает издание kp.ru.

По словам врача, с большой долей вероятности выход на плато уже начался.

«Чтобы иметь полную уверенность, нужно подождать буквально ещё пару дней. Окончательную ясность получим к пятнице», — отметил он.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU заявил, что Россия может достичь пика по коронавирусу к середине мая.