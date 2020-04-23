Вирусолог оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России
- АГН «Москва»
Об этом сообщает издание kp.ru.
По словам врача, с большой долей вероятности выход на плато уже начался.
«Чтобы иметь полную уверенность, нужно подождать буквально ещё пару дней. Окончательную ясность получим к пятнице», — отметил он.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU заявил, что Россия может достичь пика по коронавирусу к середине мая.