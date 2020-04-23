Экипажи истребителей ЗВО провели учения в Тверской области

Более 50 экипажей истребительной авиации Западного военного округа завершили лётно-тактические учения в Тверской области.

Как сообщает телеканал «Звезда», во время программы пилоты Су-35С и МиГ-31БМ вывели самолёты из-под удара высокоточного оружия условного противника, обнаружили воздушные цели и выполнили боевые пуски управляемых ракет «воздух — воздух».

Отмечается также, что лётчики выполнили элементы воздушного боя одиночно и в составе авиационных групп.

Высота полётов составила 10 тыс. м.

Ранее, как сообщало «Крыминформ», расчёты военнослужащих зенитного ракетного соединения Южного военного округа (ЮВО) провели специальное учение по противовоздушной обороне в Крыму.