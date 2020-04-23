Эксперт оценил ситуацию на рынке инвестиций

Инвестиционный стратег компании «БКС Премьер» Александр Бахтин прокомментировал ситуацию на рынке инвестиций.

По его словам, направления, которые на фоне коронавируса показывают рост, можно разделить на три группы. В первую входят IT-компании.

«Мы видим всплеск спроса на решения по удалённой работе, на телемедицину, на облачные сервисы. Ряд IT-компаний являются бенефициарами того, что сейчас происходит. Например, самая популярная платформа по организации видеоконференций Zoom с начала года показала очень хорошие результаты, её капитализация превысила $40 млрд», — отметил эксперт в беседе с радио Sputnik.

Он добавил, что вторая группа — это всё, что связно с доставкой, а в третью вошли некоторые представители фармацевтической отрасли.

Александр Бахтин также рекомендовал не совершать покупки акций одномоментно и следить за ситуацией на рынке.

Ранее экономист Александр Дудчак в беседе с Newinform прокомментировал данные (НАФИ) о надёжных способах сбережения средств в период кризиса.