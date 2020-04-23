Эксперт оценил ситуацию на рынке инвестиций

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Инвестиционный стратег компании «БКС Премьер» Александр Бахтин прокомментировал ситуацию на рынке инвестиций.
Эксперт оценил ситуацию на рынке инвестиций
  • Pixabay

По его словам, направления, которые на фоне коронавируса показывают рост, можно разделить на три группы. В первую входят IT-компании.

«Мы видим всплеск спроса на решения по удалённой работе, на телемедицину, на облачные сервисы. Ряд IT-компаний являются бенефициарами того, что сейчас происходит. Например, самая популярная платформа по организации видеоконференций Zoom с начала года показала очень хорошие результаты, её капитализация превысила $40 млрд», — отметил эксперт в беседе с радио Sputnik.

Он добавил, что вторая группа — это всё, что связно с доставкой, а в третью вошли некоторые представители фармацевтической отрасли.

Александр Бахтин также рекомендовал не совершать покупки акций одномоментно и следить за ситуацией на рынке.

Ранее экономист Александр Дудчак в беседе с Newinform прокомментировал данные (НАФИ) о надёжных способах сбережения средств в период кризиса.

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