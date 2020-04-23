Академик РАН прокомментировал происхождение коронавируса

Академик РАН, директор Детского научно-клинического центра инфекционных болезней Юрий Лобзин прокомментировал происхождение коронавируса.

В беседе с «Парламентской газетой» академик отметил, что новый коронавирус SARS-CoV-2 относится к той же группе патогенности, к которой принадлежат SARS-CoV и MERS-CoV.

«Предположительно он является рекомбинацией коронавируса летучих мышей и какого-то неизвестного по происхождению коронавируса. Генетическая последовательность SARS-CoV-2 сходна с последовательностью возбудителя атипичной пневмонии примерно на 80%. Именно эти новые мутации сделали вирус более заразным и опасным для здоровья. Это и привело к такому широкому распространению нового коронавируса по планете, ведь человечество столкнулось с ним недавно, и коллективного иммунитета ещё нет ни в одном регионе», — пояснил Юрий Лобзин.

Он также напомнил, что, в соответствии с рекомендациями Минздрава, госпитализации подлежат только больные с температурой тела выше 38 °С, частотой дыхательных движений менее 22 в минуту, насыщением крови кислородом менее 93%, а у детей — менее 95%.

Ранее главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Виктор Зуев в беседе с Nation News оценил прогноз относительно окончания эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России.