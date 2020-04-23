В Пермском крае проводят обыск в кабинете вице-премьера Михаила Сюткина

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В кабинете первого заместителя председателя правительства Пермского края Михаила Сюткина проходит обыск.
В Пермском крае проводят обыск в кабинете вице-премьера Михаила Сюткина
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Как передаёт Properm.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства, правоохранительные органы интересуются прошлыми проектами, в том числе по строительству зоопарка.

Отмечается, что сотрудники правительства оказывают содействие правоохранительным органам.

14 апреля Михаил Сюткин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Тогда сообщалось, что причиной стал переход на новую работу в Москву, но до конца апреля первый зампред продолжит работу в регионе.

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