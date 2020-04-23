В Тюменской области коронавирус выявлен у беременной женщины

В Тюменской области коронавирус впервые выявлен у беременной женщины, сообщили в оперативном штабе региона по профилактике COVID-19.

«Её состояние здоровья удовлетворительное. Все контактировавшие с ней лица выявлены и проверены. На сегодня жизни женщины и жизни её ребёнка ничего не угрожает», — цитирует РИА Новости сообщение штаба.

Отмечается, что в настоящее время в областной клинической инфекционной больнице находятся также шестеро детей.

Ранее вирусолог, заслуженный деятель науки России Анатолий Альтштейн рассказал, когда в стране может наступить пик заболеваемости COVID-19. В беседе с URA.RU он отметил, что, вероятно, пик наступит к середине мая.