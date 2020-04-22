В Москве рассказали о системе проверки цифровых пропусков

В столичном метрополитене рассказали, что наличие цифрового пропуска на передвижение по городу проверяется как в автоматическом, так и в ручном режиме.

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу столичной подземки, система проверки работает на всех станциях метрополитена.

«Система функционирует как в автоматическом режиме, так и управляется дистанционно нашими специалистами. Благодаря такому подходу у нас есть возможность не допустить нарушения социальной дистанции у пассажиров, которую сейчас крайне важно соблюдать», — подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что проверку в вестибюлях также ведут и контролёры ГКУ «Организатор перевозок».

Ранее, как сообщал телеканал «360», министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова прокомментировала порядок получения цифровых пропусков для сотрудников предприятий.