В Москве рассказали о системе проверки цифровых пропусков

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В столичном метрополитене рассказали, что наличие цифрового пропуска на передвижение по городу проверяется как в автоматическом, так и в ручном режиме.
В Москве рассказали о системе проверки цифровых пропусков
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу столичной подземки, система проверки работает на всех станциях метрополитена. 

«Система функционирует как в автоматическом режиме, так и управляется дистанционно нашими специалистами. Благодаря такому подходу у нас есть возможность не допустить нарушения социальной дистанции у пассажиров, которую сейчас крайне важно соблюдать», — подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что проверку в вестибюлях также ведут и контролёры ГКУ «Организатор перевозок». 

Ранее, как сообщал телеканал «360», министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова прокомментировала порядок получения цифровых пропусков для сотрудников предприятий.

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