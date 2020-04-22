В Ижевске пройдут онлайн-уроки Победы

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал, что в столице Удмуртии педагоги создали онлайн-уроки Победы.

Он отметил, что учителя разработали три занятия, рассказывающие о подвигах жителей Ижевска на фронте и в тылу, а также о вкладе города в приближение Победы.

«Когда я знакомился с материалами уроков, почерпнул для себя много интересных фактов об ижевчанах-героях. Поэтому рекомендую эти уроки не только детям, но и взрослым — родителям, бабушкам и дедушкам. Совместные просмотры помогут вспомнить героическое прошлое своих родственников, прошедших годы войны», — приводит ИА «Удмуртия» слова Олега Бекметьева.

Он также признался, что намерен принять участие в одном из уроков и рассказать об истории своей семьи.

Ранее RIA56 сообщало, что Государственный архив Оренбургской области представил интернет-проект «Тебе эти строки пишу я…», в рамках которого опубликовал фронтовые письма оренбуржцев в преддверии празднования Дня Победы.