В Ижевске пройдут онлайн-уроки Победы

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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал, что в столице Удмуртии педагоги создали онлайн-уроки Победы.
В Ижевске пройдут онлайн-уроки Победы
  • © Олег Бекмеметьев
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Он отметил, что учителя разработали три занятия, рассказывающие о подвигах жителей Ижевска на фронте и в тылу, а также о вкладе города в приближение Победы.

«Когда я знакомился с материалами уроков, почерпнул для себя много интересных фактов об ижевчанах-героях. Поэтому рекомендую эти уроки не только детям, но и взрослым — родителям, бабушкам и дедушкам. Совместные просмотры помогут вспомнить героическое прошлое своих родственников, прошедших годы войны», — приводит ИА «Удмуртия» слова Олега Бекметьева.

Он также признался, что намерен принять участие в одном из уроков и рассказать об истории своей семьи.

Ранее RIA56 сообщало, что Государственный архив Оренбургской области представил интернет-проект «Тебе эти строки пишу я…», в рамках которого опубликовал фронтовые письма оренбуржцев в преддверии празднования Дня Победы.

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