В Ленобласти рассказали о дезинфекции более 15 тысяч объектов

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В Ленинградской области провели дезинфекцию 15 170 объектов общей площадью 2,8 млн кв. м.
В Ленобласти рассказали о дезинфекции более 15 тысяч объектов
  • РИА Новости

Как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на сайт областной администрации, работы проводились с 30 марта государственной ветеринарной службой Ленинградской области.

Отмечается, что были обработаны подходы к аптекам, магазинам, детские площадки, остановки транспорта, здания отделов полиции, администраций, пожарных депо и так далее.

Кроме того, в график обработок были дополнительно включены 16 организаций Ленинградской области, которые занимаются социальным обслуживанием инвалидов и пожилых граждан.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что Черноморский флот провёл специальную обработку Севастопольского морского завода АО «ЦС «Звёздочка» и судостроительного завода «Залив» в Керчи.

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