В Крыму оцифровали документы более 18 тысяч участников войны

Короткая ссылка
Сотрудники Военного комиссариата Республики Крым оцифровали архивные документы более 18 тыс. участников Великой Отечественной войны для размещения в мультимедийном музее «Дорога памяти».
В Крыму оцифровали документы более 18 тысяч участников войны

«Среди оцифрованных документов — учётные карточки, наградные листы, фотографии, письма с фронта, биографические данные, перечни наград. Помимо обработки собственного архива, в каждом городском и районном отделе военкомата была развёрнута работа мобильных пунктов оцифровки, куда приглашаются фронтовики или их родственники, которым оказывается помощь по переводу документов в электронный вид и их загрузке в базу данных», — приводит «Новый Севастополь» сообщение пресс-службы Черноморского флота.

Отмечается, что в настоящее время мобильные пункты оцифровки работают в дистанционном режиме. Граждане могут самостоятельно размещать на сайте проекта данные о своих родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Ранее ФАН сообщало, что в рамках проекта «Дорога памяти» создали интерактивную карту с письмами участников Великой Отечественной войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить