В Крыму оцифровали документы более 18 тысяч участников войны

Сотрудники Военного комиссариата Республики Крым оцифровали архивные документы более 18 тыс. участников Великой Отечественной войны для размещения в мультимедийном музее «Дорога памяти».

«Среди оцифрованных документов — учётные карточки, наградные листы, фотографии, письма с фронта, биографические данные, перечни наград. Помимо обработки собственного архива, в каждом городском и районном отделе военкомата была развёрнута работа мобильных пунктов оцифровки, куда приглашаются фронтовики или их родственники, которым оказывается помощь по переводу документов в электронный вид и их загрузке в базу данных», — приводит «Новый Севастополь» сообщение пресс-службы Черноморского флота.

Отмечается, что в настоящее время мобильные пункты оцифровки работают в дистанционном режиме. Граждане могут самостоятельно размещать на сайте проекта данные о своих родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Ранее ФАН сообщало, что в рамках проекта «Дорога памяти» создали интерактивную карту с письмами участников Великой Отечественной войны.