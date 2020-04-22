В Татарстане ввели карантин для прибывающих из других регионов

Все прибывающие в Республику Татарстан из других субъектов России должны будут обязательно соблюдать карантин.

Как передаёт «Реальное время», соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства республики.

Обязательный двухнедельный карантин граждане должны будут соблюдать у себя дома.

Правила распространяются также и на совместно проживающих родственников.

Уточняется, что правила не касаются лиц, занимающихся перевозкой грузов, пассажиров и багажа, а также работников компаний, чья деятельность не приостановлена на период самоизоляции.

Как ранее сообщало URA.RU, с 17 апреля в Челябинской области ввели обязательный 14-дневный режим изоляции для приезжающих из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.