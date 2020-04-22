Эксперт предупредил о новых схемах телефонных мошенников
- globallookpress.com
По его словам, мошенники в последние недели активно эксплуатируют различные аспекты пандемии.
«Звоня по телефону, они могут представляться сотрудниками различных социальных служб и государственных ведомств, предлагать компенсации, выплаты или препараты для лечения и профилактики COVID-19. Также они могут призывать пройти тестирование, используя разные уловки, в том числе сообщая, что заболел человек, с которым якобы контактировал объект мошенничества», — отметил он в беседе с газетой «Известия».
Специалист предупредил, что главная задача мошенников при этом остаётся прежней: выманить деньги или персональные данные граждан.
Ранее руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц в беседе с радио Sputnik дал рекомендации по защите от мошенников.