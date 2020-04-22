Эксперт предупредил о новых схемах телефонных мошенников

Руководитель направления аналитики и спецпроектов группы компаний InfoWatch Андрей Арсентьев прокомментировал появление новых схем телефонных мошенничеств на фоне коронавируса.

По его словам, мошенники в последние недели активно эксплуатируют различные аспекты пандемии.

«Звоня по телефону, они могут представляться сотрудниками различных социальных служб и государственных ведомств, предлагать компенсации, выплаты или препараты для лечения и профилактики COVID-19. Также они могут призывать пройти тестирование, используя разные уловки, в том числе сообщая, что заболел человек, с которым якобы контактировал объект мошенничества», — отметил он в беседе с газетой «Известия».

Специалист предупредил, что главная задача мошенников при этом остаётся прежней: выманить деньги или персональные данные граждан.

Ранее руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц в беседе с радио Sputnik дал рекомендации по защите от мошенников.