Эксперты оценили ситуацию на рынке аренды квартир в Москве

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Аналитики «Циан» прокомментировали ситуацию на столичном рынке аренды квартир.
Эксперты оценили ситуацию на рынке аренды квартир в Москве
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

По данным специалистов, в настоящий момент на московском рынке представлено порядка 33,5 тыс. объектов в долгосрочную аренду, при этом ставка аренды за прошедший месяц снизилась до 54,2 тыс. рублей (на 7% ниже, чем месяц назад).

«Из-за длительного периода самоизоляции протяжённостью больше месяца некоторые арендаторы съехали, особенно это касается тех, кто потерял работу. Некоторые арендаторы, приехавшие из регионов, уехали обратно на родину, где можно временно пожить у родственников или же арендовать жильё по более низкой ставке. Поэтому на рынке появилось больше вакантных площадей», — отметила в беседе с «Известиями» главный эксперт аналитического центра «Циан» Виктория Кирюхина.

По её мнению, быстрое восстановление рынка аренды после завершения режима самоизоляции маловероятно. Наоборот, прогнозируется снижение ставки до 10% и рост конкуренции.  

Специалист добавила, что реальный масштаб отказа от арендуемых квартир можно будут оценить в июне.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Валерий Виноградов в беседе с ФАН оценил перспективы цен на недвижимость.

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